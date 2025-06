Neues von Danni Büchner und den Kindern: Diese Büchners: Zweite Staffel startet am 10. Juli

"Diese Büchners": Zweite Staffel startet am 10. Juli

1 Danni Büchner mit ihren Kindern Volkan (v.l.), Jenna, Jada, Diego und Joelina. Am 10. Juli 2025 startet die zweite Staffel ihrer RTLzwei-Realityserie "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" (RTLzwei und vorab auf RTL+). Foto: RTLZWEI, Picture Puzzle Medien

Auch im vergangenen Jahr sind Danni Büchner und ihre fünf Kinder von den RTLzwei-Kameras begleitet worden. Was sie alles erlebt haben, ist ab 10. Juli zu sehen: Dann startet die zweite Staffel der Familien-Doku "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen".











"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" geht in die zweite Runde. Wie RTLzwei mitteilt, wird die zweite Staffel ab Donnerstag, 10. Juli, ab 21:15 Uhr gezeigt (und vorab auf RTL+). Wie in der ersten Staffel gibt es vier Folgen, in denen Danni Büchner (47) und ihre fünf Kinder begleitet werden.