Begeistertes Publikum, überraschende Kunst: Das Kurzkunstformat „Shorties“ im Fitz hat sich bewährt und zeigt bei der 21. Ausgabe Performances, die unter die Haut gehen.
„Shorties“ heißt das Format, mit dem das Produktionszentrum für Tanz und Performance, der Filmwinter und das Figurentheater Fitz gemeinsame Sache machen. Mit der jüngsten Ausgabe wurde dieser spartenübergreifende Einblick so richtig volljährig. Die 21. Ausgabe glänzte im Fitz mit vollem Saal und bewies, dass hier nicht nur unterschiedliche Künstler, sondern auch vielfältige Publikumsgruppen einander begegnen. Letztere mit Unerwartetem zu überraschen, ist das Ziel der Abende.