„Interaktion“ heißt der neue Tanzabend im Schauspielhaus. Martino Semenzato, Donna Volta Newmen, Fabio Adorisio, Friedemann Vogel und Thomas Lempertz erläutern, was sie planen.
Der neue Ballettabend im Schauspielhaus heißt nicht nur so, er fordert von Beginn an auch das Publikum zur Interaktion auf. Und er fordert es mit neuen Formaten heraus. So wird die Vorstellung nicht wie gewöhnlich im Saal mit Blick auf einen sich öffnenden Vorhang beginnen, sondern im Oberen Foyer. Hier spielt „Untamed“, einer von drei Beiträgen, den Choreograf Martino Semenzato mit der Künstlerin Donna Volta Newmen realisiert hat.