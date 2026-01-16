Neues VHS-Programm: VHS Unteres Remstal macht fit für die KI-Welt – „Gehirn nicht ausschalten“

Kaum ein Lebensbereich kommt ohne Künstliche Intelligenz aus. Die Volkshochschule Unteres Remstal bietet in ihrem neuen Programm Kurse dazu an, wie man KI sicher und sinnvoll nutzt.
Sie liefert in Sekundenschnelle Übersetzungen, hilft bei medizinischen Diagnosen, weist den richtigen Weg, komponiert Songs und erstellt Bilder oder Texte: Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Fällen nützlich, manchmal fragwürdig oder gar gefährlich – und allgegenwärtig. Weil sie künftig eine immer wichtigere Rolle spielen wird, baut die Volkshochschule Unteres Remstal (Rems-Murr-Kreis) ihr Angebot an KI-Kursen aus. Das Programm für das neue Semester steht unter dem Motto „Morgen. Übermorgen. Zukunft“.