1 Seit 9 Uhr liegen die Server des Online-Spiels „Fortnite“ lahm. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki

Wer heute „Fortnite“ spielen will, muss sich in Geduld üben. Grund dafür ist ein Softwareupdate, welches ein neues Kapitel des virtuellen Universums einläutet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der digitalen Welt steht Veränderung an: Mit dem bevorstehenden Release des Chapter 4 der Season 4, bricht ein neues Kapitel in der Saga um„Fortnite“ an. Epic Games, das amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, hatte erst vor kurzem das neue Update „Letzter Coup“ angekündigt. Für Spielerinnen und Spieler bedeutet dies, heute Geduld haben und auf das Spielen verzichten. Denn für das Update müssen die Server von Epic Games vorübergehend deaktiviert werden.