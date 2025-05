Neues «Unicorn»: Berliner KI-Start-up Parloa erzielt Milliarden-Bewertung

1 Das Berliner Start-up Parloa, ein Spezialist für automatisierte Kundengespräche, wird nach einer dritten großen Finanzierungsrunde mit über einer Milliarde Dollar bewertet. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Bei den großen KI-Anwendungen dominieren OpenAI, Microsoft und Google. In Spezialbereichen wie dem KI-Einsatz im Kundenservice kann auch ein Start-up aus Deutschland punkten.











Link kopiert



Berlin - Das Berliner Start-up Parloa hat sich in einer dritten großen Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar (106 Mio. Euro) gesichert und wird damit insgesamt mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Der Spezialist für den KI-Einsatz in Kundengesprächen, der nun als erstes KI-Start-up in diesem Jahr den begehrten Status als "Unicorn" erreicht hat, wurde 2018 von Malte Kosub und Stefan Ostwald gegründet.