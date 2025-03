Neues Umspannwerk im Kreis Böblingen: Doppelter Stromverbrauch in den nächsten 20 Jahren

Doppelter Stromverbrauch in den nächsten 20 Jahren

1 Noch fließt der Löwenanteil des Stroms für die Region über das Umspannwerk Pulverdingen bei Markgröningen, doch künftig soll zusätzlich zum Umspannwerk Oberjettingen (im Bild) ein drittes Werk ans Netz gehen. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Transnet BW rechnet mit dem doppelten Stromverbrauch in den nächsten 20 Jahren und will am Hochberg zwischen Ehningen, Aidlingen und Dagersheim ein neues Umspannwerk bauen.











Wie viel Strom werden wir künftig brauchen? Auf diese Frage, wusste die Transnet BW im Böblinger Kreistag eine eindeutige Antwort. Das Energie-Transport-Unternehmen rechnet mit einer Verdopplung des Stromverbrauchs im Kreis Böblingen bis ins Jahr 2045. Um diese Lasten in die Fabriken und Haushalte zu verteilen, hat sie auch schon einen Plan – das ist zum einen die Gleichstromtrasse, die im Jahr 2037 in Betrieb gehen soll und zum anderen ein nagelneues Umspannwerk am Hochberg im Dreieck zwischen Ehningen, Aidlingen und Böblingen-Dagersheim.