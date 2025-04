Was die EU-Kommission wirklich plant

Müssen ältere Autos bald jährlich zum TÜV? Was die EU-Kommission plant, lesen Sie im Artikel.











Die Europäische Kommission hat am vergangenen Donnerstag umfassende Änderungen an den EU-Vorschriften für die technische Überwachung von Fahrzeugen vorgeschlagen. Ziel der Reform ist es, die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen, die Luftverschmutzung zu reduzieren und den Fahrzeugdatenaustausch in der EU zu digitalisieren.