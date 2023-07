1 Rund und Flach sind im Kreis Ludwigsburg bald Geschichte. Foto: factum/Bach

Gelbe, Blaue und Grüne Tonne statt Rund und Flach: Der Abschied vom Wertstoff-Trennsystem und der künftige Sammel-Modus werfen viele Fragen auf. Auf die am häufigsten gestellten gibt es hier Antworten.









Kreis Ludwigsburg - Von kommendem Jahr an werden Wertstoffe im Landkreis noch klarer voneinander getrennt. Der Grund für die Umstellung ist das neue Verpackungsgesetz. Er zwingt die Dualen Systeme – sie sind in Deutschland für das Sammeln, Sortieren und Verwerten von Verkaufsverpackungen zuständig –, höhere Verwertungsquoten zu erreichen. Die Dualen Systeme nutzen die kommunale Sammelstruktur der Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL) mit und bezahlen dafür. Zur Umstellung haben die Menschen viele Fragen. Auf die dringlichsten gibt es an dieser Stelle Antworten.