Die neue Waldhunddame Qamilla aus Belgien kommt bei dem Rüden gut an. Timido ist im März 2014 in der Wilhelma geboren. Er ist von der achtjährigen Hündin sehr angetan, berichtet Zoologin Ulrike Rademacher. Die beiden seien sofort ein Herz und eine Seele gewesen, sagt die Zoologin. „Sogar beim Laufen suchen sie Körperkontakt.“ Die Tierpfleger sind froh, dass das so problemlos funktioniert mit den beiden. Waldhunde seien sehr soziale Wesen und nicht gerne allein. Denn Timido hat bislang mit seinem Zwillingsbruder Amaru zusammengelebt und jüngst ein trauriges Schicksal erlebt: Sein Zwillingsbruder ist vor ein paar Wochen gestorben. Ob Timido und Qamilla in ihrem betagten Alter noch für Nachwuchs in der Wilhelma sorgen, bleibt abzuwarten. Doch das sei zweitrangig, so Rademacher. Wichtig war den Zoologen, dass Timido nicht mehr alleine ist. Denn Waldhunde haben einen ausgeprägten Familiensinn. Die Rüden sind fürsorgliche Väter, die in freier Wildbahn das Futter für die Mutter und die Jungtiere beschaffen. Den Part übernehmen in der Wilhelma natürlich die Pfleger.