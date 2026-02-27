Neues Terminal in Frankfurt: Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa

Condor zieht im Sommer 2027 ins neue Terminal 3 am größten deutschen Airport. Der Schritt markiert eine klare Trennung vom früheren Partner Lufthansa.
Frankfurt/Main - Die Fluggesellschaft Condor geht am Frankfurter Flughafen auf Distanz zum ehemaligen Partner Lufthansa. Die Airline werde im Sommer 2027 in das neu errichtete Terminal 3 umziehen, teilten Condor und der Flughafenbetreiber Fraport gemeinsam mit. Bislang ist die Fluggesellschaft gemeinsam mit Lufthansa im Terminal 1 untergebracht, auch um dort schnellere Umstiege für die Passagiere zu ermöglichen.