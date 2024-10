"Ghost Whisperer"-Star Jennifer Love Hewitt (45) hat ihre Liebe zum anstehenden Gruselfest mit einem Halloween-Tattoo unterstrichen. Auf dem Oberarm trägt sie jetzt ein kleines Kürbiskopf-Männchen.

Die "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Schauspielerin hat ihre Tattoo-Sammlung um ein süßes Motiv erweitert. Die Tätowiererin Victoria Do veröffentlichte auf ihrem Instagram-Kanal ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Arm, auf dem das Design zu sehen ist. "Ein süßer gruseliger Neuzugang für Jennifer Love Hewitt", betitelte sie das Bild und verlinkte die Schauspielerin.

Das Tattoo, das sich auf der Innenseite von Hewitts Oberarm befindet, ist eine Cartoon-Figur mit einem geschnitzten Kürbis als Kopf. Auf dem Foto sind auch einige der anderen Tattoos der Schauspielerin zu sehen: ein "X" direkt unter dem neuen Tattoo und ein Blumenmuster über dem Handgelenk.

Tattoos zu Ehren ihrer Kinder

Außerdem ließ sich die gebürtige Texanerin von Victoria Do auf dem linken Oberarm ein filigranes Trio von Schmetterlingstattoos im April 2023 stechen - zu Ehren ihrer Kinder, Autumn James (10), Atticus James (8) und Aidan James (2), die sie mit ihrem Ehemann Brian Hallisay (45) hat. Die beiden lernten sich Berichten zufolge beim Dreh zur Serie "The Client List" kennen.

Darüber hinaus schmückt die 45-Jährige unter anderem ein permanenter Blätterzweig und ein kleines abstraktes Motiv auf den Fingern sowie der Schriftzug "the universe always provides" (in etwa: "Das Universum sorgt immer vor").

Die Vorbereitungen auf Halloween laufen unterdessen schon einige Zeit. Am 13. Oktober veröffentlichte Jennifer Love Hewitt etwa Fotos von drei Kürbissen, die sie für ihre Kinder geschmückt hat. Für die Familie ist dies Tradition: "Seit ihrer Geburt bastle ich meinen Kindern jedes Jahr besondere Kürbisse, die zu etwas passen, das sie in dem Jahr mögen."