Neues SWR Studio Tübingen: Mit Zick-Zack in die Zukunft

1 Die schräg ausgestellten Fenster geben der Fassade des SWR-Neubaus in Tübingen Charakter. Foto: Roland Halbe

Seit 75 Jahren sendet der SWR vom Österberg – jetzt ist ein neues Studio entstanden, nach einem Entwurf des Büros LRO. Am Samstag gibt es die Chance, es zu besichtigen.











Es kam bisweilen vor, dass Tübinger Geistesgrößen wie Hans Küng oder Walter Jens aus dem Elfenbeinturm ihrer Alma Mater herabstiegen und sich auf die Anhöhe des Österbergs begaben – in das Landesstudio des SWR, wo sie in Talksendungen oder Interviews ihre Meinungen und Erkenntnisse über den Äther hinaus in die Welt – oder zumindest ins Ländle – schickten. Dem Tübinger Studio, 1954 vom damaligen SWF in Betrieb genommen, nachdem man von 1950 bis 1954 im Haus der Studentenverbindung Franconia auf dem Österberg gesendet hatte, haftet in seiner naturnahen Abgeschiedenheit auf der Österbergkuppe auch etwas Elfenbeinturmartiges an. So idyllisch konnten Redakteurinnen und -Redakteure über siebzig Jahre hinweg arbeiten.