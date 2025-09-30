Neues SUV von Porsche: So sieht das Cockpit des elektrischen Cayenne aus

Porsche präsentiert erste Details zum Innenraum des Cayenne Electric. Das neue Armaturenbrett setzt auf große, ungewöhnliche Displays und bleibt in zentralen Punkten erfreulich analog.
Die Weltpremiere des vollelektrischen Porsche Cayenne steht noch aus – erst Ende des Jahres will der Hersteller das SUV vollständig enthüllen. Doch schon jetzt gibt Porsche einen ersten Blick in den Innenraum frei. Und der zeigt: Im Vergleich zum Vorgänger mit Verbrennungsmotor und zu anderen Modellen hat sich einiges verändert.