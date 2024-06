Neues Stuttgarter Gourmetrestaurant: Im Laesâ geht es ohne Spitzenkoch Denis Jahn weiter

15 Im Warm-up von Laesâ standen am Schluss Moritz Bilsing und Andreas Lindner in der Küche. Foto: StZN/David Fitzgerald

Noch vor der eigentlichen Eröffnung trennen sich die Wege von Denis Jahn und und dem Gourmetrestaurant Laesâ. Sein Team macht weiter – und feiert eine Baustellenparty. Bis November soll die Renovierung des früheren Murrhardter Hofs abgeschlossen sein.











Die Wege von Denis Jahn und dem Restaurant Laesâ trennen sich. „Es hat nicht gepasst“, sagt Andre Bilsing. Der Softwareunternehmer hatte den Spitzenkoch vor knapp einem Jahr für sein Gastronomieprojekt nach Stuttgart geholt. Und Feinschmecker träumten bereits von einem zweiten Zwei-Sterne-Restaurant für die Stadt. Daraus wird vorerst vermutlich nichts, aber der Abgang des Küchenstars bedeutet nicht das Aus für das Gourmetlokal: Es soll am 1. November am Wilhelmsplatz eröffnen – mit dem bestehenden Team. Dazu zählen der Sous-Chef Andreas Lindner, die Restaurantleiterin Paulina Gercken, der Sommelier Nikolas Reidt und der Koch Moritz Bilsing. Dass im früheren Murrhardter Hof kein Stillstand herrscht, zeigen sie bei einer Baustellenparty am 6. Juli. „Das Team hat großen Spaß an der Sache und eine riesige Qualität“, findet Andre Bilsing. Einen neuen prominenten Koch als Nachfolger von Denis Jahn werde es deshalb nicht geben.