Neues Stück von Theatergruppe Lokstoff: Der Betriebshof der Abfallwirtschaft wird zur Bühne

1 Mit E-Bass und elektronischem Schlagzeug: Szene aus „Out of Sight“ im Betriebshof der AWS Stuttgart Foto: Zoia Domaskina

Das Kollektiv Lokstoff spielt sein neues Stück auf dem Betriebshof der Stuttgarter Abfallwirtschaft: „Out of Sight“ hält zwischen Waschstraße, Tankstelle und Mülltonnen der Gesellschaft den Spiegel vor.











Link kopiert



Der Betriebshof der städtischen Abfallwirtschaft scheint ein ungewöhnlicher Ort für Theater. Nicht jedoch für Lokstoff, das Stuttgarter Kollektiv, das seit mehr als 20 Jahren Theater im öffentlichen Raum inszeniert, diesen Raum immer auch zum Inhalt seines Spiels macht. „Out of Sight“ heißt das neueste Stück der Gruppe, es feierte Premiere am Donnerstagabend, und es ist, als dokumentarische Performance mit lokalem Bezug, ein großer Wurf: Die Abfallwirtschaft wird hier zum Spiegel der Gesellschaft, und die Geschichten, die sich in diese Lehrstunde des Wegwerfens und Entsorgens mischen, machen betroffen.