Neues Stolperstein-Magazin: 24 bewegende Porträts von Stuttgarter NS-Opfern

Das neue Geschichtsmagazin unserer Zeitung handelt von Menschen, denen in Stuttgart ein Stolperstein gewidmet ist. Wir erinnern an sie und andere Stuttgarter NS-Opfer.

„Städte sind zentrale Orte des Erinnerns“, erklärt Aleida Assmann, die Kulturwissenschaftlerin und Trägerin des Friedenspreises der Deutschen Buchhandels. Denn hier zeigt sich Geschichte konkret und unmittelbar. Dieser Gedanke leitet die Redaktion auch bei ihren Geschichtsmagazinen zu „Stuttgart 1942“ und – jetzt neu erschienen – zu den „Stuttgarter Stolpersteinen“. Darin erzählen wir lokale Geschichte, genauer: Lebensgeschichten.

Sie handeln von Menschen, die während des Nationalsozialismus aus unterschiedlichsten Gründen verfolgt wurden – weil sie jüdisch waren, eine andere Meinung vertraten, körperliche Einschränkungen hatten oder aus anderen Gründen nicht in das Menschenbild der Nazis passten.

Viele dieser Menschen überlebten den Terror nicht. An sie erinnern die Stuttgarter Stolperstein-Initiativen mit inzwischen mehr als 1000 Gedenksteinen in der Stadt. In Zusammenarbeit mit den Stolperstein-Initiativen hat unsere Redaktion ein Jahr lang in einem wöchentlichen Rhythmus Porträts von NS-Opfern aus Stuttgart veröffentlicht. Das jetzt erschienene Magazin „Stuttgarter Stolpersteine“ enthält eine Auswahl von 24 dieser eindrücklichen Lebensgeschichten.

Es begegnen uns darin Helene Nördlinger, deren Verwandte vergeblich versucht hatten, sie in die USA nachzuholen und die hochbetagt nach Treblinka deportiert wurde. Oder Else Josenhans, die kurz vor Kriegsende in der Gestapo-Zentrale im Hotel Silber grausam ermordet wurde. Oder von der dreijährigen Gerda Metzger, deren Leben für die Nazis „lebensunwert“ war, oder von der Sinteza Elisabeth Guttenberger, die als Einzige ihrer Familie den Holocaust überlebte. Oder auch von Berta Göpfert, die nach Liebeskummer unter schweren Depressionen litt und fortan als „nutzlose Esserin“ galt und schließlich in Grafeneck umgebracht wurde.

80 Jahre nach Kriegsende sind diese Geschichten weit davon entfernt, auserzählt oder abgeschlossen zu sein. Für die Nachfahren reichen sie bis in die Gegenwart hinein. Für Geschichtsinteressierte jeden Alters zeigen sie auf, wohin es führen kann, wenn die Würde des Menschen im Staat nicht an erster Stelle steht. Geschrieben wurden die Porträts aus einer Haltung der Achtung und des Respekts vor den Betroffenen heraus.

Erhältlich ist das Magazin „Stuttgarter Stolpersteine“ in Buchhandlungen und an Kiosken sowie

im Onlineshop von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zum Preis von 14,90 Euro: www.shop711.de.