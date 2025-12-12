Der schwedische Hof hat bestätigt, dass Prinzessin Sofia Anfang der 2000er Jahre in Kontakt mit Jeffrey Epstein stand, weist andere Medienangaben aber zurück. Was ist bisher bekannt? Und warum reagiert der Palast bereits ein zweites Mal?
Da immer mehr angebliche Einzelheiten über den Kontakt von Prinzessin Sofia (41) zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in den Medien kursieren, geht der schwedische Hof einmal mehr in die Offensive. Aufgrund neuer E-Mail-Leaks sah sich der Palast nun gezwungen, noch detaillierter Stellung zu beziehen. Neue Berichte enthüllen mögliche weitere Hintergründe über die Art der Begegnungen und die Rolle einer bekannten schwedischen Unternehmerin.