Neues Stadtquartier in Stuttgart: Wohnen und Handel auf dem Kodak-Areal

Neues Stadtquartier in Stuttgart

1 Früher Kodak, heute Bürocampus Wangen: Das stadtbildprägende Hauptgebäude aus den 1930er-Jahren soll erhalten bleiben. Foto: Alexander Müller

In Stuttgart ist Wohnraum nach wie vor Mangelware. Nun soll der frühere Hauptsitz der Weltfirma Kodak in der Hedelfinger Straße in Wangen komplett umgestaltet werden: Dort sollen mindestens 150 Wohnungen entstehen.











Die älteren Stuttgarter können sich noch an die Zeiten erinnern, als die damalige Weltfirma Kodak ihre hochwertigen Kameras an der Hedelfinger Straße 52 bis 80 in Stuttgart produzierte. Inzwischen ist auch der Beiname der Stadtbahn-Haltestelle verschwunden – aus Kodak ist Bürocampus Wangen geworden. Nun soll das weitläufige Areal neu strukturiert werden. Auf dem mehr als 61 500 Quadratmeter großen Industriegelände soll ein zukunftsweisendes Quartier mit einer Mischnutzung aus Gewerbeflächen sowie mindestens 150 Wohnungen entstehen.