Neues Stadtensemble Ludwigsburg: Theaterstück bringt Wünsche der Ludwigsburger auf die Bühne

1 Die Besucher erwartet eine farbgewaltige Aufführung. 200 verschiedene Kostüme kommen zum Einsatz. Foto: Peter Pöschl

Was gefällt, was stört die Ludwigsburger? Eine Antwort auf diese Fragen liefert das neue Stadtensemble Ludwigsburg mit dem Stück „Atlas der unentdeckten Stadtteile“ . Wir haben bei den Proben vorbeigeschaut.











Link kopiert



Die ehemalige Reithalle im Kunstzentrum Karlskaserne Ludwigsburg wird zur großen Bühne. Alles ist bereit für die Premiere des ersten Stücks „Altas der unentdeckten Stadtteile“ des Stadtensembles Ludwigsburg. Das Ensemble übt täglich. In der Reithalle herrscht Hochbetrieb. Schauspieler sprechen ihre Texte, Musiker üben, Techniker tüftelt an der Beschallung und an der Beleuchtung. Der imposante Raum ist bereits bestuhlt, rund 400 Zuschauer finden Platz.