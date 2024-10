Neues Spin-off: Love Island VIP: Diese Ex-Paare sind dabei

"Love Island VIP" geht am 24. Oktober an den Start. Bei der Premiere des "Love Island"-Spin-offs sind Kandidatinnen und Kandidaten dabei, die eine gemeinsame Vergangenheit haben ...

"Love Island VIP" feiert am 24. Oktober (immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLzwei) Premiere. Dieses Mal gehen bekannte Persönlichkeiten auf Liebessuche und wollen unter der Sonne Griechenlands ihr Couple finden. Nicht nur Ex-Islander aus vergangenen Staffeln wagen sich erneut auf die Liebesreise, auch Ex-Paare sind bei dem Spin-off der Kuppelshow dabei.

Ex-Freundin und Ex-Flirts

Reality-Star Yasin Mohamed (33) hat eine turbulente Vergangenheit mit Alicia Costa Pinheiro (30). Gemeinsam nahmen sie an dem Beziehungsexperiment "Temptation Island" teil. Die achtjährige Beziehung war nach dem TV-Format Geschichte. Alicia brach den Test, bei dem Paare mit Verführerinnen und Verführern getrennt voneinander in einer Villa wohnen, vorzeitig ab. Denn Yasin fiel ihr mit seiner Partylaune und Flirterei zu negativ auf.

Auch mit der Islanderin Aurelia Lamprecht (27) bandelte er vor der gemeinsamen Teilnahme an der Reality-Show "Good Luck Guys" an. Mit "Love Island VIP"-Teilnehmerin Yeliz Koc (30) sollte es ebenfalls nicht für eine Beziehungs-Happy-End reichen, die "Promi Big Brother"-Gewinnerin gab im Februar 2024 bekannt, dass die Kennenlernphase der beiden beendet sei.

"Love Island"-Wiedersehen

Danilo Cristilli (27) war in der dritten Staffel von "Love Island" mit von der Partie. Dort sorgte er mit einem Liebesdreieck für Aufsehen. Denn er hatte nicht nur an Melissa Damilia (29), die ebenfalls in der VIP-Ausgabe dabei ist, sondern auch an Dijana Cvijetic Interesse. Melissa verließ die Liebesinsel letztendlich freiwillig und als Single. Danilo erklärte danach im RTL-Interview: "Ich hatte viele schöne Momente mit Melissa. Als Dijana reinkam, hat mir mein Gefühl dann allerdings nochmal bestätigt, wo ich hingehöre. Jeder hat es verdient, glücklich zu sein und mit mir hat Melissa es leider etwas schwer gehabt."

Marcellino Kremers (31) zieht ebenfalls mit "Love Island"-Erfahrung in die VIP-Villa. Der Fitnessclub-Manager gewann 2018 die zweite Staffel mit Tracy Candela (25). Nur wenige Tage nach dem Finale haben sich der Personal Trainer und die damalige Jura-Studentin im Oktober 2018 wieder getrennt. "Im Real Life mussten die beiden leider feststellen, dass sie doch zu verschieden sind", hieß es in einem Instagram-Post des "Love Island"-Accounts. Während es um Tracy Candela ruhig wurde, versuchte Kremers noch einmal erfolglos sein TV-Dating-Glück bei "Match! Promis auf Datingkurs". Jetzt kommt es zum Wiedersehen der beiden bei "Love Island VIP".