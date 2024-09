Neues Sozialkaufhaus in Welzheim: Secondhand und Schätze für kleines Geld

1 Im Sozialkaufhaus Strandgut können Kunden Bekleidung und Hausrat günstig erwerben. Die Betreiber hoffen aber auch, dass die Besucher ins Gespräch kommen. Foto: / Gottfried Stoppel

Bummeln, einkaufen, miteinander ins Gespräch kommen – das und mehr soll im Sozialkaufhaus Strandgut in Welzheim möglich sein. Auch wenn der Laden erst jetzt feierlich eröffnet wurde – schon seit August geht dort jede Menge über die Ladentheke.











Kuscheltiere, Gesellschaftsspiele, Klamotten in allen Formen, Farben und Größen, jede Menge Geschirr und Küchenutensilien, kleinere Möbel oder doch lieber blaue Glitzerpumps: Auf den ersten Blick scheint es fast alles zu geben im Sozialkaufhaus Strandgut, das am Donnerstagnachmittag mit Musik, Reden und kleinem Imbiss feierlich eröffnet wurde. Doch so ganz stimmt das nicht: „Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Hausrat, Bekleidung und Kleinmöbeln“, erklärt Abteilungsleiter Michael Belz von der Erlacher Höhe, der selbst schon etwas Schönes in den prall gefüllten Regalen gefunden und natürlich auch gleich zugeschlagen hat.