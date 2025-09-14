Neues Schuljahr in Stuttgart: Kinder verabschieden sich von den Sommerferien – „Jeden Tag Strand und Eis“

Die Sommerferien sind vorbei. Kinder blicken zurück auf ereignisreiche sechs Wochen und freuen sich trotzdem aufs neue Schuljahr – auch wenn für manche große Veränderungen anstehen.
Nieselregen auf der Jugendfarm in Möhringen. In bunte Regenjacken gekleidet wuseln die Kinder umher, fegen den Hof oder misten die Ställe aus. Andere klettern auf den Spielgeräten in der Mitte der Farm oder warten darauf, dass die Werkstatt endlich aufgeschlossen wird. Eine Gruppe von Kindern führt Schafe auf die Weide. Es ist die letzte Sommerferienwoche bevor die Schule wieder los geht. Wir haben ein paar Kinder gefragt, was sie in den Ferien erlebt haben und worauf sie sich im neuen Schuljahr freuen – beziehungsweise worauf nicht.