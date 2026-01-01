Neues Sachbuch: Wie eine Lügenkampagne die Karriere eines Hohenecker Ehrenbürgers zerstörte

Johannes Ebel war einst ein angesehener Prediger im ostpreußischen Königsberg, bevor ihn seine Feinde mit einer erfundenen Erzählung über sexuelle Unzucht in den Ruin getrieben haben.

Im Ludwigsburger Ortsteil Hoheneck ist Johannes Ebel noch immer präsent. Die Evangelische Johannes-Ebel-Kindertagesstätte trägt seinen Namen, zudem gibt es eine Ebelstraße. Vor fast 200 Jahren hatte es der Ehrenbürger Hohenecks sogar deutschlandweit, wenn nicht gar europaweit, zu unrühmlicher Bekanntheit gebracht. Ebel war in einen öffentlichkeitswirksamen Skandal verwickelt, der so große Kreise zog, dass sich nun sogar der renommierte Historiker Christopher Clark mit dem Fall auseinandergesetzt hat.

In seinem neuen Buch „Skandal in Königsberg – Eine Geschichte von Moral, Medien und Politik aus dem alten Preußen“ geht es um eine Schmutzkampagne, die sich lange vor dem Aufkommen sozialer Medien ereignet hatte und die das Leben zweier evangelischer Prediger zerstört hat – und heute aktueller denn je erscheint.

Ebel zog die Menschen mit seinen Predigten an

Johann Wilhelm Ebel, wie er eigentlich hieß, wurde in Ostpreußen als Sohn eines Pfarrers geboren. Nach seinem Theologiestudium unterrichtete er zunächst Religion, bevor er 1816 Erzdiakon und Prediger der Altstädtischen Kirche in Königsberg wurde. Schnell füllte er mit seinen Predigten die Kirche. Er konnte die Leute unterhalten, regte aber auch zum Nachdenken an – bis zu dem Punkt, dass die Menschen Tränen in den Augen hatten.

Um ihn und den befreundeten Prediger Georg Heinrich Diestel bildete sich schließlich ein pietistischer Kreis, der später spöttisch als Muckerbewegung bezeichnet wurde. Auch viele Frauen aus adligen Familien waren Mitglied. Ebel wirkte auf sie besonders anziehend, weil er einerseits empathisch war, andererseits aber auch durch sein Aussehen mit langen Haaren und weiblichen Gesichtszügen – was dem damaligen Idealbild von Männlichkeit widersprach.

Lügenkampagne führt zur Amtsenthebung

Ebels Erfolg rief aber auch viele Neider auf den Plan – gerade unter den Männern. Er war zu populär, um ihn aufgrund seiner Nähe zum theologischen Exzentriker Johann Heinrich Schönherr zu diskreditieren. Deswegen erfanden seine Feinde Geschichten über angebliche sexuelle Exzesse in der Muckerbewegung. Es hieß, die Mitglieder seien zu unsittlichen Akten miteinander ermutigt worden; zwei Frauen seien sogar an exzessiver Erregung gestorben. Auch die Presse sprang auf den Zug auf und trieb die Unwahrheiten weiter auf die Spitze.

Ebel und Diestel wurden 1839 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und verloren ihre kirchlichen Ämter. Die beiden Prediger wurden später zwar von allen Anschuldigungen freigesprochen, doch zu diesem Zeitpunkt war ihr Ruf bereits unwiderruflich beschädigt. Diestel starb kurz darauf, Ebel wanderte aus – und landete über Umwegen in Hoheneck, wo er bis zu seinem Tod 1861 bleiben sollte.

Lehrstück mit Gegenwartsbezug

Der Skandal zog damals weite Kreise, heute ist er weitgehend in Vergessenheit geraten. Clark war darauf bereits Anfang der Neunzigerjahre aufmerksam geworden. „Seitdem ging mir diese Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Nun erschien sie mir im Laufe der Zeit immer relevanter und gegenwartsbezogener“, erklärte er gegenüber dem Onlineportal T-Online.

Clark bezeichnet die Causa Ebel als „Lehrstück über Moral, Medien und Politik“ – und das lange vor dem Aufkommen von sozialen Medien und Verschwörungstheorien. Gerade die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus hat Lügen und Fake News salonfähig gemacht. Doch die Menschen waren auch früher schon anfällig für Gerüchte. „Gerüchte mögen spannender sein als die allmähliche Anhäufung von Erfahrungen, aber man sollte der Versuchung widerstehen, Ersteres durch Letzteres zu ersetzen“, sagt Clark.

In Hoheneck wirkte Johannes Ebel zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern als wohltätiger Stifter und hinterließ so ein durchaus positives Erbe – was sich auch in der Namensgebung für Straße und Kita zeigt. Die Familienmitglieder sind alle in einem Mausoleum im heutigen Heilbadpark begraben.

Buch „Skandal in Königsberg“

Autor

Christopher Clark ist Historiker und lehrt Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in der ostenglischen Stadt Cambridge. Bekanntheit erlangte der 65-jährige Australier mit seinem Buch „Die Schlafwandler“ über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Clark setzt sich in seiner Forschung intensiv mit der Geschichte Preußens auseinander.

Sachbuch

Clarks neuestes Buch „Skandal in Königsberg – Eine Geschichte von Moral, Medien und Politik aus dem alten Preußen“ erschien im November und beleuchtet einen Skandal, der sich vor fast 200 Jahren im ehemaligen Ostpreußen ereignet hat und auch Parallelen zur Gegenwart aufweist.