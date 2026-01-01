Neues Sachbuch: Wie eine Lügenkampagne die Karriere eines Hohenecker Ehrenbürgers zerstörte

Johannes Ebel war einst ein angesehener Prediger im ostpreußischen Königsberg, bevor ihn seine Feinde mit einer erfundenen Erzählung über sexuelle Unzucht in den Ruin getrieben haben.
Im Ludwigsburger Ortsteil Hoheneck ist Johannes Ebel noch immer präsent. Die Evangelische Johannes-Ebel-Kindertagesstätte trägt seinen Namen, zudem gibt es eine Ebelstraße. Vor fast 200 Jahren hatte es der Ehrenbürger Hohenecks sogar deutschlandweit, wenn nicht gar europaweit, zu unrühmlicher Bekanntheit gebracht. Ebel war in einen öffentlichkeitswirksamen Skandal verwickelt, der so große Kreise zog, dass sich nun sogar der renommierte Historiker Christopher Clark mit dem Fall auseinandergesetzt hat.