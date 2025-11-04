Nach einem Jahr „Gusto Gusto“ ist Schluss an der Ecke Wilhelm-/ Eberhardstraße in Ludwigsburg. Seit Oktober werden hier unter anderem Cevapcici serviert.
Igor Dimitrijevic hat seinen sicheren Job als Schichtleiter an den Nagel gehängt, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Als zweifacher Vater eine riskante Entscheidung – die er nicht bereut. „Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, frage ich mich mein Leben lang, wie es gewesen wäre, mir diesen Traum zu erfüllen“, sagt der 36-Jährige. Und bisher läuft es gut. Richtig gut, sagt er.