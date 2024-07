Neues Restaurant: Sabrosura Latina in Bad Cannstatt: Die vielen Facetten der peruanischen Küche

Neues Restaurant: Sabrosura Latina in Bad Cannstatt

13 Isabel und Joachim Hug betreiben das Sabrosura Latina – sabrosura bedeutet lecker. Foto:

Die Küche des Andenstaates gilt als die beste Lateinamerikas, spielt aber auch weltweit in der Topliga. Seit etwa einem Jahr kocht eine Peruanerin mit zwei Landsleuten in einem ehemaligen Vereinsheim in Bad Cannstatt.











Link kopiert



Die peruanische Küche erobert die Welt – und ist dank Isabel Hug auch in Bad Cannstatt angekommen. Die Peruanerin lebt seit gut 15 Jahren in Deutschland. Zuerst hat sie einen Catering-Service betrieben und ihre Tamales (Maisteigtaschen) bundesweit verschickt. Seit gut einem Jahr kocht sie mit zwei Landsleuten in einem ehemaligen Vereinsheim. Ihr Ehemann Joachim Hug, früher im Management bei Automobilzulieferern tätig, hilft ihr im Restaurant, das auf den ersten Blick sehr bodenständig wirkt.