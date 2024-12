Neues Restaurant nahe Charlottenplatz: Das kleine Chobab in der Innenstadt lässt auf Großes hoffen

7 Küchenchef Dongjin Lee in seinem Restaurant Chobab. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Man merkt, dass hier jemand etwas von Produktküche versteht. Vom Abend im koreanisch-japanischen Lokal Chobab ist unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch in großen Teilen angetan.











Link kopiert



Es ist Samstagabend, die Sensationsoper „Sancta“ noch nicht annähernd verdaut, geht es in ein anderes volles Haus an der Hauptstätter Straße. Das Publikum fühlt sich wohl in dem dunklen, kleinen, umtriebigen Lokal. Seit ein paar Monaten hat das Chobab eröffnet – und ist sehr beliebt. In dem ehemaligen Burgerbräter wird nun feine japanische und koreanische, moderne Küche angeboten. Das kommt gut an. Und nach dem Testabend muss man dem Publikum recht geben: man kann hier ganz fantastisch essen.