Neues Restaurant in Winterbach: Wörner’s - ein Restaurant für Autofahrer und Fleischesser

Direkt an der Bundesstraße gelegen hat das Wörner's zwar keine idyllische aber eine praktische Lage. Ein Besuch lohnt sich vor allem an Aktionstagen.











So ziemlich in der Mitte vom Remstal gelegen und direkt an einer Ausfahrt der Bundesstraße 29: Zentraler als das Wörner’s geht es nicht. Für Autofahrer ist das Restaurant also eine gute Adresse, Parkplätze gibt es in dem Winterbacher Industriegebiet genügend. Im vergangenen September haben Melanie und Marcel Wörner das frühere Steak- und Burgerhouse übernommen. Das Gastronomenpaar führt seit mehr als zehn Jahren in Haubersbronn das Gasthaus an der Wieslauf, wollte seinem Personal mehr Beschäftigung bieten und eine jüngere Generation ansprechen. „Das Ambiente hat uns gefallen“, erklärt Melanie Wörner und das Konzept auch, denn auf der Speisekarte spielt nach wie vor Fleisch die Hauptrolle.