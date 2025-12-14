Neues Restaurant in Weil der Stadt: Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food
Raffael Weiß und Franziska Lang in der hübsch sanierten ehemaligen Bäckerei. Foto: Simon Granville

Weil der Stadt hat nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch moderne Gastronomie zu bieten. Seit dem Sommer gibt’s Finest Food, mit dem man den Horizont erweitern kann.

Nur wenige Meter von Johannes Keplers Geburtshaus entfernt haben Raffael Weiß, 33, und Franziska Lang, 29, im Sommer ihr Finest Food eröffnet, das inzwischen auch Gäste von weiter her anzieht. Eine ehemalige glutenfreie Bäckerei wurde hübsch modernisiert: In dem hellen Holzambiente wirken selbst die runden Akustikpaneele an der Decke wie Deko-Elemente. Für eine zeitgemäße Interpretation von Gastronomie stehen hier Tapas genannte Kleinigkeiten, die zum Teil komplexe Gerichte sind.

 

Das „Chef’s Signature“ stellt sich als Kalbszunge heraus

Wir bestellen munter drauf los: nach zwei „kalten Tapas“ vier warme auf einmal – was uns dann am kleinen Tisch etwas überfordert, zumal sich die Aromen der Gerichte deutlich unterscheiden und wir beim nächsten Mal also lieber nacheinander genießen würden. Vieles ist eben eine Frage des Verständnisses, erst recht das geschmeidige „Chef’s Signature“ (9,80 Euro) mit „Kalb, Sauerteigbrot, Sesam, Limetten-Miso“, so steht es geschrieben, das sich als Kalbszunge herausstellt. Der Überraschungseffekt ist durchaus als „Horizont erweitern“ kalkuliert, wie Franziska Lang sagt. Für uns kein Problem – und für andere Gäste? Bislang wohl auch nicht.

„Chef’s Signature“ ist eine Kalbszunge Foto: Ring

Service

Kepler’s Finest Food, Marktplatz 1, Weil der Stadt, Telefon 070 33 / 409 92 50, Do bis Mo 11.30 bis 16.30 Uhr Tagesgerichte und Kuchen, 16.30 bis 22.30 Uhr Abendkarte mit Tapas, https://keplers-finestfood.eatbu.com

Bewertung

Service 4 Sterne

Atmosphäre 4 Sterne

Essen 4 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.

 