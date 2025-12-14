Neues Restaurant in Weil der Stadt: Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Weil der Stadt hat nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch moderne Gastronomie zu bieten. Seit dem Sommer gibt’s Finest Food, mit dem man den Horizont erweitern kann.
Nur wenige Meter von Johannes Keplers Geburtshaus entfernt haben Raffael Weiß, 33, und Franziska Lang, 29, im Sommer ihr Finest Food eröffnet, das inzwischen auch Gäste von weiter her anzieht. Eine ehemalige glutenfreie Bäckerei wurde hübsch modernisiert: In dem hellen Holzambiente wirken selbst die runden Akustikpaneele an der Decke wie Deko-Elemente. Für eine zeitgemäße Interpretation von Gastronomie stehen hier Tapas genannte Kleinigkeiten, die zum Teil komplexe Gerichte sind.