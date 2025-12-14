Neues Restaurant in Weil der Stadt: Tapas und mehr mit Überraschungseffekt im Kepler’s Finest Food

Das „Chef’s Signature“ stellt sich als Kalbszunge heraus

Wir bestellen munter drauf los: nach zwei „kalten Tapas“ vier warme auf einmal – was uns dann am kleinen Tisch etwas überfordert, zumal sich die Aromen der Gerichte deutlich unterscheiden und wir beim nächsten Mal also lieber nacheinander genießen würden. Vieles ist eben eine Frage des Verständnisses, erst recht das geschmeidige „Chef’s Signature“ (9,80 Euro) mit „Kalb, Sauerteigbrot, Sesam, Limetten-Miso“, so steht es geschrieben, das sich als Kalbszunge herausstellt. Der Überraschungseffekt ist durchaus als „Horizont erweitern“ kalkuliert, wie Franziska Lang sagt. Für uns kein Problem – und für andere Gäste? Bislang wohl auch nicht.