1 Das Team von Beets & Roots im Olga-Areal im Stuttgarter Westen Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gesunde Kost gibt es im Beets & Roots im Stuttgarter Westen. Im Handumdrehen können Gerichte auf der Speisekarte auch in eine vegane Mahlzeit verwandelt werden.















Stuttgart - Das Beets & Roots, 2016 von Sternekoch Andreas Tuffentsammer und dem studierten Betriebswirt Maximilian Kochen in Berlin gegründet, hat seit Oktober einen Ableger in Stuttgart. „Moderne Systemgastronomie mit Trendkost“ nennt Kochen das Konzept – und das sieht so aus: Jeder Handgriff muss wie in einer klassischen Fast-Food-Filiale sitzen, die Einrichtung ist dezent-schnörkellos – und auf der Speisekarte stehen Bowls, Salate und Wraps statt Beef und Burger. Klar, dass das Ganze weltoffen und hip wirken soll, sonst hätte man die Kette „Rüben & Wurzeln“ getauft und den Gerichten einen deutschen Namen verpasst. Auch das Team ist sehr international aufgestellt. „Küchensprache ist zu 90 Prozent Englisch“, sagt der Store-Manager Kevin Baltrocco (29), gelernter Fachmann für Systemgastronomie und vom nächsten Quartal an offiziell der Franchisenehmer in Stuttgart.

Seelenkost für kalte Tage

Wir bestellen eine Tofu Satay Noodle Bowl (9,45 Euro), eine Schale mit Udon-Nudeln, gebackenem Tofu, Gemüse und einer Erdnuss-Satay-Soße. Eine runde Sache, finden wir, Seelenkost für kalte Tage, perfekt gegart und harmonisch abgeschmeckt. Mit einem feinen Aromenmix, in diesem Fall mit etwas süßlicher Note, punktet auch der Honey Feta Salad (8,95 Euro) – Butternusskürbis, Feta, Granatapfel, Walnüssen und Smoky-Honey-Thyme-Dressing. Bei der Walnut Pesto Noodle Bowl (9,45 Euro) hätten wir uns noch mehr vom Winterklassiker Grünkohl in der Schale gewünscht, mehr Dressing wäre ebenfalls gut gewesen. Reichlich Soße steckt dagegen in der Sesame Chicken Noodle Bowl (10,45 Euro), die Kokosnote ist etwas zu aufdringlich, dafür sind die Zuckerschoten schön knackig zubereitet.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Stuttgarts erste Ghost Kitchen

Wer es lieber vegetarisch mag, lässt das geröstete Hähnchen weg oder bestellt eine pflanzliche Alternative. Vor allem die Kunden, die online ordern, tauschen gerne einzelne Zutaten aus oder kreieren gleich komplett ihre persönliche Lieblingsbowl, berichtet Kevin Baltrocco. Das geht erstaunlich einfach, wie wir feststellen. Die Gerichte sind für den Außer-Haus-Verzehr perfekt zugeschnitten und werden saisonal regelmäßig angepasst. Das Liefergeschäft trägt Baltrocco zufolge etwa ein Drittel zum Umsatz bei, ein Drittel wird vorbestellt und abgeholt, ein Drittel vor Ort verspeist. Die Filiale hat auch eigene Fahrer, die mit E-Roller und E-Bikes unterwegs sind. Wer sich die Speisen liefern lässt, sollte sich mit möglichst vielen Essern zusammenschließen: Der Mindestbestellwert über die eigene Homepage beziehungsweise Lieferando liegt bei 10 beziehungsweise 15 Euro.

Gut möglich, dass das Lokal im Sommer ein großer Nachbarschaftstreff wird: Zusätzlich zu den 45 Plätzen innen sollen etwa 60 weitere Plätze auf zwei Terrassen – vor und hinter dem Lokal – entstehen.

*Wir haben einen Punkt korrigiert. „Wer sich die Speisen liefern lässt, sollte sich mit möglichst vielen Essern zusammenschließen: Der Mindestbestellwert liegt bei 50 Euro, bis zu 149 Euro zahlt man 10 Euro Liefergebühr, erst ab 250 Euro ist die Lieferung gratis.“ Das bezieht sich dem Unternehmen zufolge nur auf große Firmencaterings mit speziellen Menüs und Personal vor Ort.

Service

Beets & Roots, Schlossstraße 106, Stuttgart, Telefon 07 11 / 50 52 45 45, www.beetsandroots.de Mo bis Fr von 11 bis 20 Uhr, neuerdings auch Sa bis So von 12 bis 18 Uhr.

Bewertung

Küche: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

Ambiente: 3 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern