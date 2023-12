Neues Restaurant in Stuttgart-Süd: Die Pizza von Lievito Madre ist wie aus Napoli – am Südheimer Platz

9 Ein eingespieltes Team: Sandra Haizmann und Abdelaziz Kerdoud Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zwei, die sich wirklich auskennen mit Pizza, betreiben jetzt ihr eigenes Restaurant. Sandra Haizmann und Abdelaziz Kerdoud schwören auf Sauerteig. Unsere Testesserin Thea Bracht haben sie mit ihrer Backkunst überzeugt.











Am Südheimer Platz bewegt sich was: Zuerst zog der Ort immer mehr Sportbegeisterte an, jetzt entdecken auch Gastronomen dieses Stück Stuttgart. Sandra Haizmann und Abdelaziz Kerdoud konnten hier ihren Traum von einer eigenen Pizzeria realisieren, genauer gesagt: einer Sauerteig-Pizzeria, deshalb der Name Lievito Madre.