Neues Restaurant in Stuttgart: Statt Fine gibt es Soul Dining im Laesâ – doch der Start verschiebt sich erneut

1 Steht bereit: das Team vom Laesâ freut sich auf die Eröffnung. Eine Schürze tragen die drei Köche Nick Friede (links), Emilio Löffler (oben rechts) und Moritz Bilsing (unten rechts). Für den Service sorgen Paulina Gercken (Mitte), Dominik Kapaun (dahinter), Nikolas Reidt und als Aushilfe Jean Marcel Ducteil-Maas (links). Foto: Laesâ/

Wohl keine Eröffnung wird von Feinschmeckern in Stuttgart mit größerer Spannung erwartet. Doch auf erste Kostproben vom Restaurant Laesâ müssen sie ein bisschen länger warten. Dieses Mal hat die Infektionswelle den angekündigten Start verschoben.











Beim Laesâ sind Feinschmecker solche Nachrichten gewöhnt: Der Start von Stuttgarts neuem Gourmetrestaurant verzögert sich um weitere zwei Wochen. Aber am 7. März kann laut der Restaurantleiterin Paulina Gercken endlich die mit Spannung erwartete Eröffnung des Lokals am Wilhelmsplatz in der Stuttgarter Innenstadt gefeiert werden. Nicht Fine, sondern „Soul Dining“ wird es dann im ehemaligen Murrhardter Hof geben. Das Menü mit sechs Gängen kostet 165 Euro. Seit dem Sommer 2024 laufen die Bauarbeiten in dem denkmalgeschützten Altbau. Nach Plänen des renommierten Architekturbüros Blocher und Partner wird das Wirtshaus in ein äußerst elegantes Restaurant mit nur 28 Sitzplätzen verwandelt. Es ist das Projekt des Stuttgarter Softwareunternehmers Andre Bilsing, der auch als Geschäftsführer fürs Laesâ im Einsatz ist.