Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: Im Keisari setzt man auf Gold und Rauch

An einem heißen Sommertag freut man sich schon mal darüber, im Inneren eines gut klimatisierten Lokals speisen zu dürfen. Das Keisari in Stuttgart-Ost ist so ein Lokal. Eine Außenterrasse gibt es ohnehin nicht. Die Einrichtung schlicht, ganz in Erdtönen und die Beleuchtung schummrig gehalten, hat es Platz für etwa 30 Personen. Vermutlich, weil man hier nicht ein weiteres neues „Sushi-Restaurant, das auch andere asiatische Klassiker bietet“ sein will, hat man sich im Keisari auf etwas anderes spezialisiert: Sushi mit Gold, Trüffel und Wagyu Rind. Die Karte bietet also klassische vegetarische und fischhaltige Sushis wie etwa Makis oder Nigiris (hervorragend das Nigiri Sushi Unagi mit Flußaal, 10 Euro), Sashimi, Inside-Out-Rollen und Spezialkreationen. Das Angebot sei jedoch sehr stark an europäische Gaumen angepasst, sagt ein Mitarbeiter in der Zentrale der Restaurantleitung in Sinsheim – das Haus hat mehrere Filialen, neben Stuttgart gibt es das Keisari auch in Heidelberg und Sinsheim, und auch die Kaiser Skybar in Heilbronn, die ebenfalls Sushi anbietet, gehört zum selben Betreiber.