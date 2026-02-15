Wo früher Brötchen über die Theke gingen, lockt heute modernes Design und Pizza mit Parmaschinken vom Black Angus. Guter Zuwachs im Viertel, findet Restauranttesterin Petra Xayaphoum.
Bis aus der ehemaligen Filiale der Bäckerei Lang im Stuttgarter Osten „Die Pizzeria“ wurde, sind einige Monate ins Land gezogen, das konnten Pendler, die die Wagenburgstraße regelmäßig hoch und runter fahren, bestens live beobachten. Im Oktober vergangenen Jahres war es dann endlich so weit, der Bauvorhang fiel und hinter ihm hervor kam eine schicke moderne Pizzeria, die sich sehen lassen kann. Dank ihrer Ecklage ist sie mit zwei Fensterfronten gesegnet, durch die tagsüber Licht fällt; der geschickte Einsatz von Holz an den Fronten und indirekter Beleuchtung an der Theke wirkt der designigen Schlichtheit entgegen und macht den Raum warm und gemütlich.