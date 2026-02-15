Wo früher Brötchen über die Theke gingen, lockt heute modernes Design und Pizza mit Parmaschinken vom Black Angus. Guter Zuwachs im Viertel, findet Restauranttesterin Petra Xayaphoum.

Bis aus der ehemaligen Filiale der Bäckerei Lang im Stuttgarter Osten „Die Pizzeria“ wurde, sind einige Monate ins Land gezogen, das konnten Pendler, die die Wagenburgstraße regelmäßig hoch und runter fahren, bestens live beobachten. Im Oktober vergangenen Jahres war es dann endlich so weit, der Bauvorhang fiel und hinter ihm hervor kam eine schicke moderne Pizzeria, die sich sehen lassen kann. Dank ihrer Ecklage ist sie mit zwei Fensterfronten gesegnet, durch die tagsüber Licht fällt; der geschickte Einsatz von Holz an den Fronten und indirekter Beleuchtung an der Theke wirkt der designigen Schlichtheit entgegen und macht den Raum warm und gemütlich.

Vom Bäcker zum Design-Highlight Zu einer gewissen Muckeligkeit trägt sicherlich auch der schnieke Hybrid-Pizzaofen, der hinter der Theke zum Gastraum offen verbaut ist, bei. Hier war ein Profi am Werk, namentlich der Stuttgarter Architekt Patrick Harnisch.

Für die Kulinarik im Haus sind dann der Betreiber Asmir Demiri sowie sein Betriebsleiter Ekrem Korkutata zuständig. Und auch hinsichtlich der hat man einiges richtig gemacht: Die als „Lamm Carpaccio“ für 16,90 Euro ausgewiesene Schinkenplatte aus sehr feinem, aromatischen Lammschinken mit Rucola, Parmesan und hochwertigem Olivenöl mundet hervorragend. Dasselbe gilt für das herrlich gewürzte Pizzabrot, das in unterschiedlich großen Stückchen dazu gereicht wird. Davon könnte man glatt zwei Körbchen futtern. Hinter der Vorspeise „Pear and Gorgonzola Crunch“ verbergen sich Feldsalat und Rucola mit Birne, Gorgonzola, Walnüssen und Honig-Balsamico-Dressing (9,90 Euro). Das passt an sich alles gut zusammen, wenn nur das Dressing nicht so süß wäre.

Ungewöhnlich, aber g’schmackig: Parmaschinken vom Black Angus auf der Pizza. Foto: Petra Xayaphoum

Auch bei den Getränken, die hier allesamt antialkoholisch sind, hat man’s mit dem Zucker ein bisschen zu gut gemeint: Zur Blutorange-Ingwer-Limonade (5,90 Euro) und hausgemachtem Eistee in der Geschmacksrichtung Zitrone (5,90 Euro) muss unbedingt eine Flasche Wasser (0,7l, 6,90 Euro) her.

In der Kür sitzt die Pizzeria dann wieder fest im Sattel: Bei der Pizza „The Italian Kiss“ mit Fior di Latte, Rucola, Parmaschinken vom Black Angus Rind, Parmesansplittern und kleinen Tomaten für 20,90 Euro wurde an Belag nicht gespart. Der Black-Angus-Parmaschinken, der für gewöhnlich vom Schwein kommt, ist ein hochwertiges Äquivalent zum Original. Auch die Pizza „La Perla“ mit Fior di Latte, Champignons, Burrata, gutem (!) Trüffelöl und Rucola für 19,90 Euro, die entgegen der gedruckten Karte eigentlich eine Pizza Bianca ist, besticht durch die Qualität und Fülle der Zutaten.

Gestaltet wurde das Interieur vom Stuttgarter Architekten Patrick Harnisch. Foto: Max Kovalenko/Lichtgut

Der neapolitanische Teig, der hier übrigens stolze 48 Stunden geht, kommt mit vorbildlichem Leoparding auf dem Cornicione daher, hätte lediglich noch einen Tick mehr Grip in der Kruste über dem sonst super fluffigen Innenleben haben können.

Seit Neuestem gibt es die Pizzen unter der Woche mittags zwischen 11.30 und 14 Uhr zur Abholung oder per Lieferdienst nach Hause geliefert.

Die Pizzeria, Wagenburgstr. 93, Stuttgart-Ost, Telefon: 07 11 / 96 89 83 04, Geöffnet: tägl. 16-22.30 Uhr. diepizzeriastuttgart.de

Die Bewertung

Service: ***

Atmosphäre: ****

Essen: ***

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.