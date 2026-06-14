Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: In der Pizzeria Cumpà ist nicht nur die Aussicht spektakulär

Allein die Lage von Cumpà ist ein Alleinstellungsmerkmal: Beim Essen können die Gäste über Stuttgart blicken. Aber die Pizzeria hat noch ein paar weitere Showeffekte zu bieten.

Stuttgart. Bei gutem Wetter ist die Location zu schön, um wahr zu sein. Auf der Terrasse weht ein laues Lüftchen, der Blick reicht über die ganze Stadt hinweg, im Park drumherum zwitschern die Vögel. Das ehemalige Bellevue hat die schöne Aussicht gleich in den Namen gepackt. Die neuen Betreiber beleben ihr Lokal mit einem anderen Versprechen: Cumpà heißt es seit Mitte Februar, was für Freund steht. Und wer das Restaurant betritt, fühlt sich auch gleich ein bisschen wie auf einer Gartenparty: Die Geräuschkulisse ist recht hoch, die Stimmung erscheint allseits gut - und dem Halbkugel-Glasdach ebenso wie im Wintergarten mit seinen Wänden aus durchsichtigem Plastik, die sich entsprechenden Temperaturen aufgerollt werden.

Wunderbare Aussicht: der Blick vom Wintergarten reicht über die ganze Stadt Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Handwerk, lange Ruhezeiten für den Teig und Zutaten, die ausschließlich aus Italien kommen, versprechen die drei Geschäftspartner. Das deckt sich mit den Konzepten von Vorgängern wie L.A. Signorina, L'Artista, Ciao Amore oder Lievito Madre. Und wie jedes der vier Lokale hat sich der Killesberger Neuzugang ein paar Spezialitäten ausgedacht. Statt des aufgeblasenen Rands, der für die neapolitanische Pizza typisch ist, setzen Kris Gensrich, Luigi Semeraro und Cemsu Ayik nach eigenen Angaben auf den Stil Ruota di Carro, was Wagenrad übersetzt heißt. Der Teig ist dichter am Rand, in der Mitte ähnlich dünn. Unter den Vorspeisen finden sich einerseits die typischen Lieblinge wie Burrata (14,90 Euro), Bruschetta (13,90 Euro) und Carpaccio (15,90 Euro), daneben setzen die jungen Gastronomen optische und geschmackliche Akzente.

Die Etagère ist wieder in Mode

Die wieder in Mode gekommene Etagère, die perfekt an den Killesberg passt, steht im Cumpà zum Beispiel auf einigen Tischen. Auf drei Stockwerken werden Antipasti zu 18,90 pro Person serviert. Salami, Bresaola, Mortadella, Parmesan, ein Schimmelkäse, der kein Gorgonzola ist, Rucola und Oliven sind darauf versammelt. Es sieht hübsch aus, passt zum Pizzabrot, ist ein Klassiker. Nur Heidelbeeren, Wassermelone und Physalis wirken auf den Tellern und geschmacklich etwas deplatziert.

Für noch mehr Aufsehen sorgt der Caesars Salad (12 Euro): Dafür kommt wie im Sterne-Restaurant ein Wagen vorgefahren. Vor den Augen der Gäste zwirbelt die Servicekraft Blätter vom Romana-Salat durch einen erhitzten Parmesanlaib, breitet sie auf einen Teller aus, schöpft Kirschtomaten dazu und fragt, ob auch Kapern gewünscht sind. Die robusten Blätter mit leicht bitterem Geschmack können die käsige Soße gut meistern, leicht vergorene Tomaten und die Kapern liefern zum Ausgleich angenehme Säure. Die Italianisierung des US-amerikanischen Klassikers ist gelungen!

Neapolitanische Pizza im Stil von Cumpà: der Rand ist weniger aufgeblasen, stattdessen kompakter. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zehn Pizzen stehen ansonsten noch auf der Speisekarte von Cumpà, auf der Tafel wird ein tägliches Pastagericht angepriesen. Spaghetii mit roten Pesto klingen an dem Abend jedoch weniger lukrativ wie die Variante A nostra calabrese Cumpà (14,90 Euro) mit scharfer Salami und der würzig-pikanten Rohwurst Nduja. Auf Empfehlung der sehr aufmerksamen Kellnerin wird eine Burrata oben drauf gesetzt, um die Schärfe mit Cremigkeit zu kontern, was durchaus gelingt für den Preis einer hohen Kalorienzahl. Fior di Latte und Wurst sind sehr gehaltvoll, der Wagenrad-Teig taugt da gut zum Aufsaugen. Statt der Pizza Verdura mit Grillgemüse (15,90 Euro) wäre die Variante Cumpà a Zozzona (18,90 Euro) ohne Tomaten mit Mortadella und Basilikumpesto womöglich interessanter gewesen. Beim Belag überwiegen ansonsten die Standards wie Salami, Schinken mit Pilzen oder Capricciosa noch mit Artischocken dazu.

Eine Neuinterpretation des Tiramisus

Bei der Nachspeise folgt dafür mit den Tiramisu Balls eine Neuinterpretation eines altbekannten Desserts (8,50 Euro). Die Kugeln aus Mascarpone und fein gemahlenem Löffelbiskuit sind fester als in der üblichen Variante, erinnern an Mozartkugeln, die in Kombination mit einer sahneartigen Creme wirklich lecker sind. Mit dem echten Tiramisu hat es nur wenig zu tun. Beim Wein scheint dagegen der Qualitätsanspruch etwas nachzulassen. Statt der auf der Speisekarte angebotenen württembergischen Spitzenweine sind nur „italienische“ im Ausschank, „der Luganer“ schmeckt immerhin ordentlich - und ein Apérol Spritz oder Campari Amalfi (beides 8,50 Euro) hätte zur Aussicht und Stimmung auf der Terrasse vermutlich sowieso am besten gepasst.

Service

Cumpà, Stresemannstraße 38, Stuttgart, 0711/25350022. Montag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr, freitags bis Mitternacht, samstags 12 bis 0 Uhr, sonntags 12 bis 23 Uhr. www.cumpa-pizza.de

Bewertung

Essen: ***

Service *****

Atmosphäre: ****

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche.