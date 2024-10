Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: Höhenflüge im Restaurant Balaustine – wegen der Aussicht und des Essens

19 Die Gastgeber im zehnten Stock: Food & Beverages-Manager Lóránd Szabó und der Hoteldirektor Stefan Welti Foto: Ferdinando Iannone©

Im Restaurant Balaustine liegt Stuttgart den Gästen zu Füßen. Das Lokal im zehnten Stock des Porsche Design Towers überzeugt aber auch mit ausgezeichneter orientalischer Küche, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.











Mehr internationalen Flair gibt es in Stuttgart wohl nirgendwo: Wie in New York, Bangkok oder Dubai können sich die Gäste im zehnten Stock des Porsche Design Towers fühlen. Die Stadt liegt zu Füßen, nachts funkeln ihre Lichter, im Restaurant Balaustine wird zu dieser Aussicht feine orientalische Küche serviert. Warme Farben, weiche Polster, ein Möbel- und Materialmix schaffen ein „Schöner Wohnen“-Ambiente im vor knapp einem Jahr eröffneten Wolkenkratzer-Hotel von Radisson am Pragsattel. Das Lokal ist oft ausgebucht, und Direktor Thomas Welti freut sich, dass die Mehrheit der Gäste Einheimische sind. Kurz hatte die Kette überlegt, schwäbische Küche anzubieten, setzte jedoch lieber auf das quasi weltweit bei Radisson bewährte Balaustine-Konzept, der Name bedeutet Granatapfelblüte.