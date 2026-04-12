Neues Restaurant in Stuttgart-Nord: Gut versorgt rund um die Shows im Collina

Die neuen Pächter am Pragsattel wollen nicht nur Theaterhaus-Gäste bewirten. Nach Anlaufschwierigkeiten ist das Angebot inzwischen gut, findet unser Restaurantkritiker Matthias Ring.

Die Gastronomie im Theaterhaus Stuttgart ist ein komplexes Thema, denn dazu gehören außer dem Restaurant, das jetzt Collina heißt, auch Künstler-Catering und Bewirtung im Foyer. Zudem will man nicht nur Gäste des Theaterhauses gewinnen und bietet einen Mittagstisch an. Seit Oktober sind Albino Basile, zuvor Servicechef im Riva, und Matthias Mettmann, Geschäftsführer vom Im Wizemann, in der Verantwortung. Das neue Mobiliar für den Außenbereich – den gibt es ja auch noch – steht bereit. Der Innenraum des Collina ist so weit ausgestattet: Um eine lange Tafel sind rote Tische mit Wirtshausstühlen im Thonet-Look. Hinten gibt es eine neue steinerne Theke, an der Seite zur viel befahrenen Straße kleine Vorhänge. Aber richtige Gemütlichkeit will in der schicken Sachlichkeit allein schon wegen der Größe (120 Plätze im Haupt- plus 40 im Nebenraum) nicht aufkommen.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie in Stuttgart Bühne frei fürs neue Restaurant Collina im Theaterhaus Italienische Küche wird mittlerweile im Theaterhaus serviert. Auch das Cuisin’le im Theater La Lune hat einen neuen Betreiber – trotzdem werden noch alte Traditionen gepflegt. Mit der Technik in der Küche gab es böse Überraschungen. Deswegen habe man in den ersten Monaten einen eher improvisierten Betrieb gehabt. Mit neuen Geräten und einem anderen Kassensystem sollte der Laden aber so langsam laufen. Dennoch ist die Karte bei unserem Besuch immer noch kleiner als ursprünglich geplant, insgesamt sei man inzwischen laut Basile „ganz zufrieden“. Aus unserer Sicht könnte der Service aufmerksamer sein, aber vor den Shows im Theaterhaus brummt es halt – wie wir schon bei mehreren Versuchen für eine Online-Reservierung gemerkt haben.

Kalbsbäckchen in dunkler Jus Foto: Ring

Wir bestellen als Vorspeisen die Klassiker Vitello Tonnato (12,90 Euro) und Burrata (11,90 Euro) – und haben nichts zu meckern: das zarte Kalbfleisch in einer würzigen Thunfischcreme mit großen Kapernäpfeln, der Frischkäse eine fluffige Kugel mit gelber und roter Paprika sowie Aubergine mit Pesto. Die grünen Tagliatelle mit Lachs (18,50 Euro), eines der drei Tages-Specials, könnten etwas mehr Schmackes und Geschmeidigkeit haben.

Gut gefällt uns das Kalbsbäckchen in dunkler Jus (21,90 Euro), schön mürbe geschmort mit ordentlich großen Röstkartoffeln und einem frischen grünen Salat. Die Panna Cotta mit Erdbeersoße (4,90 Euro) ist nicht zu süß und wird statt frei wackelnd auf dem Teller im Weckglas serviert, aber okay: Dies ist dem Umstand geschuldet, dass viele davon auch fürs Foyer produziert werden.

Das Angebot soll wie gesagt erweitert werden, die Weinkarte geht jetzt schon in Ordnung mit auch guten heimischen Offenen (Heid, Staatsweingut Weinsberg) zwischen 6 und 9 Euro fürs Achtele. Und wenn’s was zu feiern gibt – her mit der Special Cuvée Brut von Bollinger für 170 Euro! Wir kommen wieder.

Das Collina ist beim Theaterhaus Foto: StZN

Der Service

Collina, Siemensstraße 11, S-Nord, Telefon 07 11 / 94 52 43 70, Mo bis Fr ab 11.30 Uhr, warme Küche 12 bis 14.30 und 17.30 bis 22 Uhr, Sa ab 17.30 Uhr, warme Küche bis 22 Uhr, So ab 17 Uhr, warme Küche bis 21.30 Uhr, www.collina-stuttgart.de

Bewertung

Essen: ***

Service ***

Atmosphäre: ***

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)