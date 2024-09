Neues Restaurant in Stuttgart-Möhringen: Für Mina wird mit Davvero der Traum vom eigenen Lokal wahr

16 Einen Traum verwirklicht: die Köchin Palmina Panico in ihrem Lokal Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das neue Restaurant Davvero ist eine Familienangelegenheit: Schwiegersohn und Tochter haben Palomina Panico auf die Sprünge geholfen. Die Köchin meint es gut mit ihren Gästen. Der Service ist herzlich, nur etwas unprofessionell.











Davvero heißt auf Deutsch „wirklich“ und ist ein wirklich passender Name für das neue Restaurant in der Sportanlage vom Verein Arces in Stuttgart-Möhringen. Denn dort kocht Palmina Panico seit 1. Juni „wirkliche“ italienische Küche. „Ich will mein eigenes Restaurant haben“, hatte sie zu ihrem Schwiegersohn und der Tochter Maria Tranchhese gesagt, „Wir haben den Traum verwirklicht“, sagt Alessandro Pintus, der eigentlich eine Reinigungsfirma betreibt. Er war zufällig auf das leer stehende Lokal gestoßen. Das Vorgänger-Restaurant Fuoco in dem Verein, der die italienische Sprache und die Küche, Sport und Kultur fördert, war nach Corona nicht mehr in Gang gekommen. Der Schwiegermutter hat es gefallen – mit seiner großen Terrasse im Grünen und dem lichtdurchfluteten Gastraum, der elegant mit schwarzen Tischen sowie mit grauen und weißen Samtstühlen eingerichtet ist.