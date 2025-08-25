Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: So schmeckt’s in Stuttgarts einzigem indonesischen Restaurant

In der Schulstraße gibt’s ein neues Lokal: Jojo’s Resto & Bar. Gekocht wird indonesisch: Gado-Gado, Rengdang und Nasi Kuning. Wie’s schmeckt, verrät Kulinarikreporterin Petra Xayaphoum.
Es gibt zweifelsohne schönere Flecken in Stuttgart als die Schulstraße. Das neue indonesische Restaurant Jojo’s Resto und Bar befindet sich aber wenigstens in der oberen Etage auf der Galerie ebendieser. In dem neuen Lokal hat man im Sommer eine gute Zeit, während man draußen seinen Aperol Spritz für schmale 8 Euro trinkt und das bunte Treiben in der Gasse unbeteiligt von oben beobachten kann.