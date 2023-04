7 Tim Erhardt hat das Lokal Ende letzten Jahres übernommen und führt damit nun zwei italienische Restaurants in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Calwer Straße in Stuttgart-Mitte kann sich vor gastronomischen Neueröffnungen in den letzten Jahren kaum retten. Während Bowls, Sushi, Kaffeekreationen, Sekt und Kaltgetränke auf der einen Seite um Kundschaft buhlen, bleibt eine Adresse der Tradition soliden italienischen Essens treu. Seit rund einem halben Jahr weht in dem ehemaligen Restaurant Positano, Calwer Straße, 39 ein neuer Wind. Der Namenszusatz Il nuovo deutet den Pächterwechsel an. Und damit hat der Betreiber Tim Erhardt die Liste seiner Lokale erweitert. Der 33-Jährige betreibt bereits seit 2017 das Restaurant Fellini, zudem das Glora Kaffeehaus und das kürzlich eröffnete Koji, das auf peruanisch-japanische Küche setzt. Nun also ein weiterer Italiener. Damit lebe er seine Leidenschaft zur italienischen Küche aus, sagt der Stuttgarter. Zwei Monate habe er renoviert, die Küche und Toiletten hätten eine Komplettsanierung hinter sich, ein neues Team arbeite im Service, so Erhardt.

Überzeugende Gerichte, flotter Service

Die Gasträume im ersten Stock, haben sich dagegen kaum verändert, so fühlt man sich bei knarzendem Dielenboden, niederen Decken und den eng beieinander stehenden Tischen im denkmalgeschützten Altbau schnell heimelig. Bonuspunkt: Man sieht gut, was sonst noch so bestellt wird. Soll ja manchmal bei der Entscheidungsfindung helfen. Beim Blick auf die Karte bestätigt sich: Hier wird auf Bewährtes gesetzt. Pizzen, Pasta, Fisch- und Fleischgerichte.

Online allerdings hatten wir vorab eine vielversprechende Empfehlungskarte entdeckt, die richtig Lust auf mehr gemacht hat. Leider gibt es diese Karte an einem Donnerstagabend nicht, wie wir auf Nachfrage hören, sondern nur am Wochenende. Schade. Die Wahl fällt auf Antipasto Positano (16 Euro), einen Vorspeisenteller, und einen gemischten Salat (6 Euro). Beides überzeugt beim ersten Bissen, der Salat durch seine Frische und das feine Olivenöl, der Vorspeisenteller mit Salami, delikatem Vitello Tonnato, cremigem Büffelmozzarella zu Tomaten und Rucola sowie den gegrillten und sehr aromatischen Zucchini und Auberginen.

Dazu folgen wir der Weinempfehlung, die der flotte wie bestimmte Service vorschlägt: einen Lugana (0,2 l, 9,50 Euro), der auch die Hauptgänge gekonnt begleitet – gegrillten Wolfsbarsch mit Gemüse (27 Euro) sowie eines der offensichtlich an diesem Abend beliebtesten Gerichte: Linguine Frutti di Mare (18 Euro). Die sehr bissfesten Nudeln kommen mit reichlich Meeresfrüchten wie Kaisergranat, Tintenfischen und Muscheln auf den Teller und sind fein abgeschmeckt. Der Wolfbarsch überzeugt durch das würzige Grillaroma und eine feine Thymiannote. Nicht weniger überzeugend: die jeweils separat gewürzten Gemüsesorten, Mangold, grüne Bohnen und grüner Spargel.

Unser Fazit

Das häufig bestellte Panna Cotta sieht verführerisch aus, Platz für einen Nachtisch ist aber nicht mehr. Dafür steht das Menü für den nächsten Besuch fest: definitiv Pizza, die hat optisch voll überzeugt. Bleibt zu hoffen, dass dann noch Platz für ein Dessert ist.

Il nuovo Positano, Calwer Straße 39, Stuttgart, Mo bis Do 11.30 bis 23 Uhr, Fr 11.30 bis 23.30 Uhr, Sa 12 bis 23.30 Uhr, Telefon 07 11 / 2 26 23 75, www.il-nuovo-positano.de

Bewertung

Küche:

4

Service: 3

Ambiente:

3