Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: Im Knitz trifft sich die Stadt – und isst Maultaschen

Die moderne Version der schwäbischen Küche wollen die Trautwein-Brüder im neuen Restaurant am Marktplatz. Das passt zur schicken Location und schmeckt unserer Testerin Kathrin Haasis.
Vielleicht weil das Restaurant neu ist, direkt am Marktplatz liegt und fast immer geöffnet hat – oder weil das Haus des Tourismus eine ewige Baustelle war: Im Knitz trifft sich gerade nicht nur die halbe, sondern die ganze Stadt. Das Anfang Oktober eröffnete Lokal ist auch wirklich schön geworden. Durch eine große Glasfront hat der Gast immer das Geschehen draußen im Blick. Dass die Terrasse beim plätschernden Marktbrunnen im Sommer ein Hotspot wird, kann man sich denken – und die auf dem Dach sowieso. Innen ist es hell, reduziert, in Naturtönen eingerichtet, Pflanzen setzen grüne Akzente. Gemütlich ist das Knitz jedoch nicht: In dem offenen Raum herrscht viel Bewegung und ein hoher Geräuschpegel.