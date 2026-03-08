Hotpot bringt Menschen zusammen: Am Tisch wird geteilt, geredet und vor allem genossen. Nun auch in Stuttgart im Hong Deng Ji, wo eine ganz besondere Variante serviert wird.
Kenner der chinesischen Küche wird es geschmerzt haben, als das Fu Gui Fang in der Schulstraße geschlossen hat. Doch keine Sorge, der Nachfolger Hong Deng Ji bringt eine kulinarische Spezialität aus der Provinz Guizhou in die Stuttgarter Innenstadt: Hotpot, dessen Basis eine charakteristische fermentierte Brühe ist – und führt so das Unverfälschte weiter. Im Gegensatz zu den oft öligen und sehr scharfen Varianten anderer Hotpots ist die Guizhou-Version leichter und frischer. Sie schmeckt dezent säuerlich, zugleich schön würzig.