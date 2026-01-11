Neues Restaurant in Stuttgart: Irritationen im Terrassa

Im ehemaligen Reiskorn firmiert nun das Restaurant Terrassa und preist unter anderem Spezialitäten vom Balkan an. Lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant in S-Mitte?

Modern und hell sieht das neue Lokal zwischen Rotebühlplatz und Wilhelmsplatz direkt in der Stuttgarter Innenstadt aus. Marmorierte Wände, helle Stühle und eine mit dunklem Samt bezogene Bank treffen auf weiße Tischdecken. Im ehemaligen Reiskorn empfängt nun das Terrassa Gäste und bietet neben einem neuen Look auch eine völlig andere kulinarische Ausrichtung als sein Vorgänger.

Vielfältige Weinkarte und freundlicher Service Kulinarisch sind Speisen aus der Balkanküche geboten, aber auch anderes wie etwa Pasta und Sandwiches. Für Vegetarier und Veganer gibt es auf der Abendkarte allerdings kaum eine Auswahl. Die Weinkarte ist demgegenüber umfangreich und bietet von regionalen Tropfen über Flaschen aus Italien bis Kroatien reichlich Auswahl.

Die Vorspeise: Balkan Tapas Royal Foto: kaw

Durch die Glasscheibe kann man die Vorbeilaufenden im abendlichen Trubel beobachten, während im Inneren des Lokals die Vorspeise serviert wird: Was als Balkan Tapas Royal (16 Euro) deklariert wurde, kommt als äußerst schlichter Vorspeisenteller auf den Tisch. Dreiecke aus Frischkäse, geräucherter Käse, Salami, ein Klecks Ajvar. Das ist zusammen mit den Peperoni, Oliven und Cornichons hübsch drapiert, unterschreitet aber nicht nur geschmacklich deutlich die Erwartungen, die die pompöse Beschreibung („Balkan Tapas Royal – mariniertes Gemüse, erlesene Käseauswahl, Ajvar-Variationen“) hervorgerufen hat. Dazu gibt es Scheiben von Mehrkornbrot. Das passt nicht so recht zusammen.

Was erwartet die Gäste bei weniger pompös beschriebenen Gerichten, fragt man sich.

Der kleine Beilagensalat (5,50 Euro) gibt Aufschluss: Grüner Salat, Cocktailtomaten und aromatischer Krautsalat kommen zusammen, eine solider Mix. Der Service ist äußerst umtriebig und aufmerksam – doch sind wir die einzigen Gäste über den längsten Teil des Abends – und werden aufgeklärt: Später würde sich für gewöhnlich das Restaurant füllen, da noch Live-Musik spiele.

Das Terrassa liegt mitten in der Innenstadt. Foto: StZN/Yann Lange

Das typische Balkangericht kann nicht punkten

Unsere Hauptgerichte werden vorher serviert: Cevapcici mit Ajvar, Zwiebeln und Pommes (18,50 Euro) erweist sich als große Enttäuschung. Das Fleisch der typischerweise aus Hackfleisch bestehenden Röllchen ist undefinierbar, der Geschmack fade, Form und Konsistenz lassen zudem wenig Handwerk vermuten, die Pommes sind passabel. Ganz anders ein weniger typisches Balkangericht: kross auf der Haut gebratener Lachs, der auf einer feinen Blumenkohlcreme angerichtet, mit Tupfen aus Karottenpüree, mariniertem Grillgemüse, Beurre blanc sowie Kartoffelspalten (24 Euro) serviert wird. Bunt, aromatisch, kreativ und geschmacklich top. Sehr gut kann hier das Fazit nur lauten.

Unsere Empfehlung für Sie Neues Café in Stuttgart Crave eröffnet am Schlossplatz – dahinter steckt keine Unbekannte Mitten in Stuttgart eröffnet das Café Crave und lockt mit kreativen Drinks und veganen Verführungen. Das ist in der coolen Location am Schlossplatz noch geplant.

Etwas irritiert und ratlos verlassen wir das immer noch fast leere Lokal, das seit dem vergangenen Sommer geöffnet hat. Ob man das Terrassa spät am Abend eher zum Tanzen als zum Essen ansteuern sollte? Die Betreiber sind immerhin dieselben wie die des Club Metropola in Fellbach.

Service

Restaurant Terrassa, Torstraße 27, Stuttgart, Telefon 0157-83058613, Di- Fr 17- 0 Uhr, Sa+ So 10-0 Uhr, www.terrassa-restaurant.de

Bewertung

Service: 3 Sterne

Atmosphäre: 3 Sterne

Essen: 2 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.