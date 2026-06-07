Neues Restaurant in Stuttgart: Ein traumhafter Kurzurlaub im Haus am See

Aus dem Trubel braucht es exakt 22 Minuten, bis der Stadtbewohner im Kurzurlaub weilt. Im Haus am See kann er sich ordentlich verköstigen, findet unser Tester Michael Weier.

Der Marktplatz bietet kaum Platz um durchzumarschieren, Touristen kreuzen die Wege der Büroangestellten und der Gemüse einkaufenden Familien. Hier, im Zentrum der Stadt, zeigt Stuttgart zuweilen sein urbanes Gesicht in bester Art. Wer von derlei Umtrieben allerdings mal eine kleine Pause braucht, der muss nur ein paar Meter zur Haltestelle Rathaus laufen, von dort ist der Weg zum Kurzurlaub sehr kurz. Exakt 22 Minuten braucht die Stadtbahn von der Innenstadt bis zum Max-Eyth-See. Geniale Sache. Der Stuttgarter kann theoretisch in seiner Mittagspause zum Urlaub an den See!

Unsere Empfehlung für Sie Neues Restaurant in Marbach In Schillers Blick sind schon die Namen der Gerichte ein Gedicht Pia und Alexander Neuberth bringen Pfiff in das Marbacher Stadthallen-Restaurant: Klassiker der schwäbischen Küche werden von ihnen kreativ inszeniert. Tatsächlich stellt sich dieses Gefühl bereits auf dem Fußmarsch von der Haltestelle zum Gasthaus ein, der Duft des Sees bringt das Gehirn sofort in den Urlaub, das ist wie beim Pawlowschen Reflex. Der Blick auf die Terrasse beim Haus am See tut ein übriges. Wenngleich die Möblierung des Restaurants nach dem Wechsel des Pächters keinen des Stils mitgebracht hat. Heiko Bader setzt eher auf die Karte: Don’t change a running system, was funktioniert, bleibt.

Eine Karte zum Beispiel mit schwäbischen Klassikern – und eine Preisgestaltung, die jedem den Kurzurlaub gestattet. Ein Salatbüffet gehört all inclusive wie bei Tui dazu. Das mag nicht extrem originell sein, ist aber mittlerweile eine Seltenheit und für viele Gäste ein gutes Konzept. Außerdem gibt es fast jedes Gericht in zwei Größen. Das Haus am See ist schließlich das Vereinsheim des Württembergischen Anglervereins, wo der Gast keine Gourmetküche sucht. Aber eine Flädlesuppe (6,50 Euro) mit kräftiger Brühe und Schnittlauch. Passt. Die Maultaschen, geschmälzt oder gebraten, gibt’s in den Portionen klein (13,50 Euro) oder groß (16,50 Euro), jeweils mit gemischtem Salat, von dem man – all in – unbegrenzt nachholen kann. Die gebratenen Maultaschen liegen in viel Rührei, sind aber in Ordnung. Dazu die Auswahl von grünem Salat, Ackersalat, Kartoffelsalat, Radieschen, Karotten, Rote Bete, Gurken, Bohnen, Feta: Passt wieder!

Zu den Maultaschen mit üppig Rührei gibt’s Salat vom Büffet zum Nachschöpfen. Foto: Michael Weier

Mit Blick auf die Weinberge freut sich der Schwabe über die sauren Nierle in Trollinger-Sauce (18,50). Der Rostbraten Surf & Turf (34,50 Euro, mit Salatbüffet) muss sein, auch wenn die Garnelen nicht aus dem Max-Eyth-See sind. Hier braten die neuen Betreiber Fleisch und Garnelen etwas zu lange, um Begeisterungsstürme auszulösen, gut schmecken tut es trotzdem. Der Kaiserschmarrn zum Nachtisch mit Vanilleeis (13,50 Euro) hätte durchaus fluffiger sein dürfen, zudem fehlt ihm der Crunch durchs Karamellisieren. Weine gibt’s direkt von der Zaißerei gegenüber auf der anderen Seite des Neckars, aber auch andere Tropfen, der Service ist zudem freundlich zu den Touristen aus der Stadt. Was will man mehr?

Ein Restaurant am See für den Kurzurlaub. /Yann Lange

Service

Haus am See, Mühlhäuser Straße 311, Hofen, Telefon 07 11 / 53 41 97. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr, durchgehend warme Küche bis 20.30 Uhr. Montags Ruhetag. www.haus-am-see-stuttgart.de

Bewertung

Essen: ***

Service ***

Atmosphäre: ***

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche.