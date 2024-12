Neues Restaurant in Stuttgart: Bei That’s Amore verliebt man sich in den Genuss

8 Philipp Di Mineo will im Restaurant That’s Amore nicht nur Steakfans erfreuen. Foto: Lichtgut/ Ewska

Das Restaurant That’s Amore bietet intensive Geschmackserlebnisse, die Wine Lounge sorgt bei Rat-Pack-Sound für Großstadtgefühle – da kann fürwahr Liebe entstehen, findet unser Autor Uwe Bogen.











Mit der Wahl des Restaurantnamens That’s Amore will der Chef zeigen, was ihn antreibt: die Liebe zum Genuss. Die Ansprüche von Philipp Di Mineo, bekannt durch das Pier 51 in Degerloch, sind hoch – die Preise teilweise auch. Seit der Eröffnung im früheren Meatery an der Kronprinzstraße sind die Abende sehr gut besucht – oft muss man lange im Voraus reservieren. Die große Nachfrage liegt auch an der Art, wie Kochkunst im angenehmen Ambiente und mit entspannter Musik zelebriert wird.