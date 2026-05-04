Neues Restaurant in Sindelfingen: Bunt, vielfältig, vietnamesisch – So schmeckt es im Kasabar

Für quasi jeden Geschmack gewappnet zeigt sich das neue Restaurant Kasabar in Sindelfingen und punktet mit vietnamesischen Gerichten.
Vietnamesische Küche boomt hierzulande schon länger. Im vergangenen Sommer hat ein weiteres Lokal mit dieser Landesküche in Sindelfingen eröffnet und lockt die Gäste in Scharen an. Von außen sieht das Restaurant Kasabar noch etwas gewöhnungsbedürftig aus: Im ehemaligen Bierstadel, dessen grüne Leuchtschrift noch über den Fenstern prangt, in Nachbarschaft zur Tankstelle, kommt es auf die inneren Werte an. Zum Glück haben wir reserviert. Fast bis auf den letzten Platz sind die Tische und Stühle an diesem Samstagabend generationenübergreifend belegt. Was man von außen nicht sieht: Die bodenständige Einrichtung ist schlicht, aber einladend und leicht asiatisch inspiriert. Auch dank der warm wirkenden Beleuchtung fühlt man sich direkt wohl.