Neues Restaurant in Schorndorf: Von klassisch bis kreativ: Viel Genuss in George’s Restaurant

Schönes Ambiente, spannende Gerichte, aufmerksamer Service: George’s Restaurant punktet in allen Bereichen, findet unser Gastrokritiker Matthias Ring.
Rund um Gottlieb Daimlers Geburtshaus mit nebenan dem Boutique-Hotel Pfauen samt gleichnamigem Restaurant plus Nico Burkhardts Sterneküche ist gastronomisch ganz schön was geboten. Allerdings gibt es temporäre Einschränkungen. Wegen Starkregenschäden ist Georg Vlassidis‘ Eiscafé Santa Lucia derzeit geschlossen, das Emma’s befindet sich in einer Übergangsphase. Zum September ist Vlassidis dort ausgestiegen, dafür wird im ehemaligen Heimathafen, den er seit vergangenem Sommer als George’s Restaurant bespielt, weiter richtig Gas gegeben. Spontan ist in den zwei Slots am Abend kaum ein Platz zu bekommen. Das liegt daran, dass man dort nicht nur gut essen, sondern zwischen Kerzen, Bildern, Büchern und Weinen an und auf individuell zusammengestelltem Mobiliar auch schön sitzen kann. Zum „guten Austausch mit der Nachbarschaft“, so der Gastronom, gehört außer Blumen von nebenan eine von der Riani-Boutique ausgestattete Schaufensterpuppe.