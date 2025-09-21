Neues Restaurant in Schorndorf: Von klassisch bis kreativ: Viel Genuss in George’s Restaurant

Rund um Gottlieb Daimlers Geburtshaus mit nebenan dem Boutique-Hotel Pfauen samt gleichnamigem Restaurant plus Nico Burkhardts Sterneküche ist gastronomisch ganz schön was geboten. Allerdings gibt es temporäre Einschränkungen. Wegen Starkregenschäden ist Georg Vlassidis‘ Eiscafé Santa Lucia derzeit geschlossen, das Emma’s befindet sich in einer Übergangsphase. Zum September ist Vlassidis dort ausgestiegen, dafür wird im ehemaligen Heimathafen, den er seit vergangenem Sommer als George’s Restaurant bespielt, weiter richtig Gas gegeben. Spontan ist in den zwei Slots am Abend kaum ein Platz zu bekommen. Das liegt daran, dass man dort nicht nur gut essen, sondern zwischen Kerzen, Bildern, Büchern und Weinen an und auf individuell zusammengestelltem Mobiliar auch schön sitzen kann. Zum „guten Austausch mit der Nachbarschaft“, so der Gastronom, gehört außer Blumen von nebenan eine von der Riani-Boutique ausgestattete Schaufensterpuppe.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie in Stuttgart Das Sternerestaurant 5 kämpft um die Existenz Michael Zeyer hat für sein Gourmetrestaurant 5 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das Lokal konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. In der Küche steht ein junges Team um Lasse Gosau, der zuvor im ambitionierten Hi Charles in Schwäbisch Gmünd war. Klassiker wie Rostbraten und Kalbsschnitzel dürfen auf der alle vier Wochen wechselnden Karte nicht fehlen. Wir haben uns für die kreativ-internationale Richtung entschieden. Der recht dickflüssige Gazpacho Andaluz (10 Euro) bekommt durch Zitronen-Chantilly und Basilikum-Creme frische ätherische Kicks. Für sechs Euro extra gibt es gebratene Black-Tiger-Garnelen dazu. Die Variation vom Kürbis (12 Euro) ist durch eine Art Flan am Boden zwar etwas schwer, bringt aber mit Kürbisröllchen und Apfelchips sowie Senfkaviar und Grünkohlblättchen eine elegante Verspieltheit mit.

Die Kartoffel-Steinpilz-Taler erfreuen mit vielen Pfifferlingen. Foto: Ring

Zu zwei saftigen Filets vom Loup de Mer (26 Euro) gibt es reichlich Pasta: Zucchini-Cavatelli in einer fruchtigen Tomatensoße, umrandet von Kräuteröl – wie auch das vegetarische Hauptgericht. Die Kartoffel-Steinpilz-Taler (22 Euro) mit Erbsen erfreuen mit vielen Pfifferlingen. Durch eine Sauce Soubise, eine Zwiebelcreme also, und geschmolzenen Taleggio wird die spannende Kreation so wuchtig, dass wir uns gut gesättigt ein kleines Dessert teilen. Der „Mango-Traum“ (6 Euro) besteht aus einem Sorbet unter Limettenschaum mit darüber gestreuten Blüten und getrockneten Himbeeren, die kleinstückig allerdings kaum eine Wirkung zeigen.

Zum genussreichen Abend mit sehr zuvorkommendem Service trägt auch eine gute Weinauswahl bei, die offen ein Dutzend Positionen zwischen 4,20 und 5,20 Euro für 0,1 l bietet. Vielleicht starten wir das nächste Mal mit den kleinen Leckereien des „Aperitivo Klassik“ (14 Euro, auch vegetarisch) und schauen, was dann noch geht.

George’s Restaurant, Konstanzer-Hof-Gasse 16, Schorndorf, Tel. 07181 / 202 88 04, Di bis Fr 11.30 bis 14 und 17.30 bis 23 Uhr, Sa 9.30 bis 14.30 und 17.30 bis 23 Uhr, www.georges-schorndorf.de

Bewertung

Essen: 4 Sterne

Service: 5 Sterne

Atmosphäre: 4 Sterne

Legende ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern