In der Region Stuttgart sieht es aber ganz anders aus, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis, die Bestnoten nach ihrem Besuch verteilt.









Mit dem Begriff Edel-Italiener kann Lucas Agliardi wenig anfangen. Er findet seine Kochkunst gar nicht so außergewöhnlich. In Italien sei dieses Niveau überall anzutreffen, erklärt der neue Chef vom neuen Restaurant Giuseppe Gentile in Schönaich (Kreis Böblingen). Sein Stil sei geprägt von der Liebe zu den Zutaten und zur italienischen Küche. Dazu passt, dass der 35-Jährige, der zuvor in Berlin und Prag tätig war, so nah an die Quelle von italienischen Lebensmitteln herangerückt ist, wie man es in Deutschland kann: Sein Arbeitgeber ist Fabio Cancello, dessen Familie seit 30 Jahren den Supermarkt Gentile Gusto betreibt und der nun in einem Industriegebiet alles neu gebaut hat inklusive eines exquisiten Lokals.