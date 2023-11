Neues Restaurant in Plieningen: Hier kocht Mama

Neues Restaurant in Plieningen

1 Das Kwan Kao in Plieningen ist ein echter Familienbetrieb. Im Bild: Suphansa Thongsamrit (Zweite von rechts) mit ihrem Ehemann Payap (rechts), ihrem Bruder Chutidet und ihrer Schwägerin Dongretei. Foto: Caroline Holowiecki

Im einstigen Brückle in Plieningen hat das dritte thailändische Restaurant der kleinen Stuttgarter Kette Kwan Kao eröffnet. Dahinter steckt ein echter Familienbetrieb.











Die Tische sind eingedeckt, die neuen Lampen hängen, die exotische Deko ist aufgebaut, die Speisekarten liegen bereit, und die Mama kocht. Die Mutter ist die zentrale Person in der Familie Thongsamrit und im neuen Lokal Kwan Kao an der Goezstraße in Plieningen. „Meine Mutter möchte hier ihre Spezialitäten machen“, sagt die Tochter Suphansa Thongsamrit. Die 32-Jährige stammt wie der Rest der Familie aus Bangkok und betreibt das neue Restaurant. Sie verspricht authentische Speisen aus ihrer Heimat: Currys, Reis- und Nudelgerichte, Suppen, Salate und mehr.