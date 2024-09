Neues Restaurant in Nürtingen: Junggastronomen möbeln Wirtshaus Nürtinger Hof mit Schwäbischem auf

Neues Restaurant in Nürtingen

17 Niklas Hoss tischt modernes Wirtshaus-Essen auf: schwäbische Tapas. Foto: /Simon Granville

Von wegen schwäbische Restaurants werden Mangelware: Bei der jungen Generation steht die heimische Küche hoch im Kurs – als Tapas. Mit Maultaschen und Zwiebelrostbraten im Kleinformat wurde der Nürtinger Hof wieder zum Wirtshaus.











Manchmal macht die Gelegenheit auch Gastronomen: Als Nürtingen seinen Stadtbalkon bekam, eine Flaniermeile am Neckar, wurden Niklas Hoss und Daniele Castro zu Wirten. Erst eröffneten sie dort die Vagabundbar, dann das Restaurant Now. „Wir wollten etwas für die Stadt machen, wir sind hier aufgewachsen“, sagt Niklas Hoss. Der 27-Jährige studierte Betriebswirtschaft, die Gastronomie sollte ein Nebenprojekt sein. „Es machte Spaß und lief gut“, begründet er den nächsten Schritt: Vor rund einem Jahr übernahmen die beiden noch den Nürtinger Hof. Mit viel Holz, einem Stühle-Sammelsurium, Fässern an der Wand, alten Bildern und einer Säge aus Opas Werkstatt sowie gemusterten Tellern wie aus Omas Geschirrschrank haben sie eine gemütliche Vintage-Atmosphäre geschaffen.